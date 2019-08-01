長和半年多賺2%至183億　派息0.87元按年不變

長和﹙0001﹚公布截至今年6月底止半年業績表現，股東應佔溢利183.24億元，以呈報貨幣計算按年升2%，以當地貨幣計算則升7%；每股盈利4.75元，派中期息0.87元，按年持平。

期內，收入2,170.62億元，以呈報貨幣計算按年跌3%，以當地貨幣計算則按年升2%。

歐洲3集團EBIT逾100億

各分部業務表現方面，港口及相關服務、零售、歐洲3集團、和記電訊亞洲的EBIT﹙即息稅前利潤﹚分別升25%、17%、39%及896%，報48.26億元、66.94億元、104.35億元及6.87億元。

不過，基建、赫斯基能源、和記電訊香港、財務及投資與其他的EBIT則分別跌25%、35%及5%及21%，報99.19億元、18.03億元、2.69億元及13.35億元。

李澤鉅︰環球風險依然嚴峻

集團主席李澤鉅表示，全球地緣政治及經濟風險於2019年上半年仍然高企。2018年下半年起之貨幣及商品價格波動，已削弱集團於上半年之盈利。英鎊、歐羅及人民幣等主要貨幣較去年上半年均貶值約6%。撇除外幣兌換因素，集團仍維持穩固盈利增長及健全財務狀況。

他續稱，展望本年度餘下期間，全球各地經濟仍不明朗。更多寬鬆貨幣及財政政策或可舒緩衝擊，惟風險依然嚴峻。惟營運韌力、業務多元化、穩定現金流及深厚之財務根基繼續為集團之主要優勢。因此，對集 團業務前景審慎樂觀。