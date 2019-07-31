全球十大最有價值名牌：行情比定價高　入手前必看　榜首實至名歸

不論你是知慳識儉的女生還是一位購物狂，總需要一兩件名牌時尚單品伴你出席大場面。對於新手來說，可能對名牌的行情不太清楚，不知如何入手好。 每年全球最大的傳播集團WPP與調查機構KANTAR會公布「BrandZ全球100個最有價值品牌」（BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands），透過報告同時看到哪10個名牌是最有價值。如果你想入手一個手袋比股票更保值，排行榜便是你的明燈了。

Prada手袋系列：Matinee bag（prada@instagram）

第10名：PRADA（品牌價值：35億美元）

來自意大利的PRADA創立於1913年，可算是元老級品牌，不少女生都喜歡入手Saffiano Leather Bag為上班手袋，容量夠大而且得體。今年，PRADA多款新潮設計的系列令品牌再次聲名大噪，如PRADA Thunder、PRADA Re-Nylon等，吸引不少年輕粉絲。

第9名：SAINT LAURENT（品牌價值：36億美元）

法國的SAINT LAURENT設計暗黑，卻又不乏趣味的元素，給人一種型格、時尚摩登感。不少香港女生擁有的第一個名牌小手袋更是品牌的Monogram Envelope Chain Wallet。

第8名：DIOR（品牌價值：47億美元）

法國老品牌DIOR近年活躍於社交媒體上的宣傳，吸納了不少新一代的用家，經典的Lady Dior固然是品牌的鎮店之寶，然而近年大熱的Saddle Bag和Book Tote更是讓品牌蒸蒸日上。

Riccardo Tisci入主後，Burberry的設計與過往有所不同。（burberry@instagram）

第7名：Burberry（品牌價值：47億美元）

英國經典品牌Burberry，其經典卡其色乾濕褸，帶著濃濃的英倫味。除了經典之作，自Riccardo Tisci入主後，Burberry經歷大改革，推出了不少新潮的設計，如大熱的Monogram印花，又或新Logo Tee都是打破了以往的古板形象，增添一些新英倫味。

第6名： Cartier（品牌價值：60億美元）

除了服裝品牌外，珠寶品牌Cartier都入榜。Cartier是不少城中名人愛用品牌，如凱特王妃、Lily Collins等，她們都經常配戴Cartier。品牌的Juste un Clou系列和LOVE系列都是經典又大熱的系列，而且價錢較入門，是不少珠寶新手的心頭好。

第5名：Rolex（品牌價值：84億美元）

Rolex是唯一一個鐘錶品牌躋身排行榜，每年Rolex都會有新價格，而且行情與定價相比還要高很多，又有不少名人加持，被大眾一致認為是最保值的鐘錶品牌。

第4名：GUCCI（品牌價值：253億美元）

意大利品牌GUCCI經歷多次迭起復興，過去10年品牌形象優雅，自2016年Alessandro Michele入主顛覆了品牌過往形象，為GUCCI添上文藝復興、復古的氣息，正因如此GUCCI在極短時間內在2017年成為全球最火紅的時尚品牌。

第3名：Hermès（品牌價值：310億美元）

法國老品牌Hermès以多款經典手袋Birkin、Kelly Bag等保持多年的口碑，雖然品牌沒有與其他潮流品牌推出聯乘，但其價值一直高企，甚至到現在，手袋都是非常搶手，有時要waiting list才可入手。

老佛爺Karl Lagerfeld離開人世後CHANEL第一個秋冬系列。（chanelofficial@instagram）

第2名：CHANEL（品牌價值：370億美元）

CHANEL是不少女生的Dream brand，一生人一定要擁有，有全球多位女生的加持，品牌價值當然是數一數二，就算老佛爺Karl Lagerfeld離開人世，也沒有令品牌下跌。相信Virginie Viard會好好帶領CHANEL，而Karl 與Virginie共同設計的CHANEL 19 Bag也面世了，必會是品牌另一個經典之作。

Louis Vuitton全新monogram系列。（louisvuitton@instagram）

第1名：Louis Vuitton （品牌價值：472億美元）

打敗多個品牌躋身第一名是法國的頂級品牌Louis Vuitton，雖然歷史悠久，但品牌不時都會與潮牌合作，如supreme，吸納了不少年輕消費者；另外，品牌也保持經典皮具的質素，又用品牌經典Monogram不斷設計出新的產品，能保持舊有的支持者，也引來新一代支持，因而成功成為全球最有價值奢侈品牌。

（資料來源：brandz.com）