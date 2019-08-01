【逃犯條例】金融業中環快閃集會 參與者冀年輕人努力不會白費

香港金融、銀行、保險界今日晚上7時於中環遮打花園發起以「自由不保 資金走佬」的快閃集會，參與者擠滿花園。現場人士大呼「香港人罷工」、「香港人加油」、「沒有暴徒、只有暴政」以及「光復香港、時代革命」等口號。

有參加者表示，政府要回應5大訴求，並且「缺一不可」，故希望今次走出來，令年輕人的努力不會白費；也有人表示，遊行示威不只是年輕人的活動。

多名金融業人士，出席在遮打花園的快閃集會。（黃捷攝）

多名金融業人士，出席在遮打花園的快閃集會。（黃捷攝）

黃小姐：5大訴求「缺一不可」

「90後」、從事銀行業的黃小姐出席「快閃」集會時明言，8月5日會參與罷工。她解釋，近日社會發生許多暴力事件，如元朗白衣人打人事件，但同時間卻有不少年輕人因示威而被捕，故她希望市民企出來，令年輕人的努力不會白費，「佢地為香港付出好多，我地罷一日工又是否咁困難呢？」

黃小姐又認為，政府應作出回應，包括5大訴求「缺一不可」，並指香港作為一個自由經濟體，享有一個跟內地很不一樣的制度，如獨立關税區，但如果顯示給外國一國兩制已蕩然無存時，「咁人地點相信你？」

中環人：這不只是年輕人的示威

另一從事銀行業的陳先生則表示，對整場示威活動會堅持「不割席」。他指，自己會在下星期一請假，而且已知悉公司有同事會在下星期一請假，但相信不會影響公司的工作。

從事金融業的陳先生表示，股市是十分敏感，近日示威活動或者已經令到股市受到影響，但強調自己不是因爲股市才走出來，而是希望自己走出來，令政府回應五大訴求。

另外，從事金融業的李小姐表示，今次要走出來要向政府發聲，例如要追究警察濫權的情況。她指，很多香港人仍然支持年輕人，強調很多人有家庭負擔才不會上前線，但在背後會支持他們，明言這不只是年輕人的活動。