【香港經濟】7月香港PMI低見43.8　惡化程度10年多以來最嚴重

日經香港PMI跌至10年新低！經季節調整後，7 月份香港採購經理指數 （PMI）由6月份的47.9下降至43.8，顯示私營經濟的景氣度急挫至2009年3月以來新低；並將目前的下行周期推至16個月。

最新採購經理指數 （PMI） 顯示，香港私營經濟於第三季初繼續轉差，惡化程度呈10年多以來最嚴重。業務量與新訂單量大幅下滑，加上投入品庫存顯著急跌，皆拖累了 PMI的整體表現。另一方面，企業對美中貿易摩擦，以及大規模的政治示威活動表示憂慮，營商信心跌至2016 年1月以來新低。

根據調查數據，美中貿談爭端持續，加上近期的大型示威活動，明顯削弱了市場對港製商品與服務的7月份需求。企業新接的業務量急速萎縮，跌速加劇至逾10年以來高位，原因之一來自於7月份銷往中國的新訂單量以近4 年的最高速度收縮。

調查料按年經濟收縮2.0%左右

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 評論香港 PMI 調查結果時表示，香港營商環境乍現全球金融危機爆發後最嚴重的倒退，私營經濟的前景於第三季初更加陰霾密布。

新訂單與業務活動量挫逾 10 年多以來最急，反映美中貿戰僵局與升級的大型示威活動打擊了訂單需求。企業7月份的悲觀情緒升溫，對未來一年產出的經營信心下滑至 3 年半以來最低，並在未明朗因素增加的前提下，削減了採購活動。

7月份 PMI 調查結果大致顯示，按年經濟收縮 2.0%左右。