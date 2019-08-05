A股三大股指齊跌超1.5%　人民幣“破7”黃金股彈升

《第一財經》今日報道，上證綜指收報2821.50點，下跌46.34點，跌幅1.62%，成交額1,968.91億元（人民幣‧下同）；深證成指收報8984.73點，下跌151.73點，跌幅1.66%，成交額2,192.69億元；創業板指收報1531.37點，下跌25.37點，跌幅1.63%，成交額735.06億元。



黃金概念、農業種植、次新股、人民幣貶值受益等板塊漲幅居前，機場航運、保險、白酒等行業跌幅居前。



其中，恒邦股份、金洲慈航、山東黃金漲停。國際金價突破兩周前高位1,452.78美元/盎司，續刷2013年5月10日以來新高。

海通﹕無須對現時市況過份悲觀

回顧全天走勢，市場慣性低開後，大盤在軍工、科技股展開反擊的帶動下，深證成指和創業板指盤中一度翻紅，但離岸及在岸人民幣匯率先後跌破7元整數關口後導致相關板塊持續走低，在藍籌股的持續低迷下，指數震盪走低。



北向資金繼續淨流出，已連續四個交易日淨流出。Wind動態顯示，北向資金合計淨流出34.64億元。其中，滬股通淨流出24.3億元，深股通淨流出10.34億元。



海通證券認為，當前市場下蹲是為起跳做準備，中期角度這是佈局期，未來牛市第二波上漲以科技和券商進攻，核心資產為基本配置。當前不必過於悲觀，若出現非理性下跌，或許是加倉時機。



光大證券認為，目前A股估值所隱含的GDP實際增長預期為6%，處於合理水準，市場繼續下行空間有限，繼續調整可均勻加倉，極端情況下上證綜指2700點是果斷“撿便宜貨”機會。而且大博弈升級將進一步打開“鬆貨幣、寬財政”的空間，對市場的意義為長期造好。

配置上，周期股主要考慮用於逆政策週期調節的基建行業；消費關注擴大內需主要抓手的汽車，以及旺季的養殖；成長型中小創在風險釋放初期情緒消退後可繼續增配；金融關注估值合理且中報季可能存在預期差的中小銀行。