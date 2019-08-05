【滙豐業績】滙控擬裁減全球2%員工　惟香港區業務續增聘人手

滙豐控股（0005）公布中期業績，期內列帳基準稅後盈利99.4億美元，按年上升18.6%。惟上任僅一年半的行政總裁范寧（John Flint）宣布辭職，外界猜測集團削減成本步伐或會加快。滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）確認，擬削減全球2%人手，但香港則會繼續增加人手。

年內擬削減4%員工開支

邵偉信於傳媒電話會議上確認，滙控計劃於年內削減4%員工開支，涉及不多於全球約2%員工。若以全球23.77萬員工計，即約4,750人，預料針對中高層員工。但他表示，集團的策略是在增長前景樂觀的地區，繼續增聘員工，其中包括香港及亞洲區，並在其他地區削減人手，惟未有透露涉及裁員計劃的部門或地區。邵偉信強調，集團的首要目標是減慢成本上升的速度，而非壓低成本。

滙控確認將展開全球裁員計劃，預料涉及2%員工、約4%員工支出。（羅君豪攝）

問及香港業務的下半年表現時，邵偉信稱上半年香港區業務增長可觀，但指若社會衝突狀況持續，或會衝擊零售銀行表現及投資信心，下半年業務增長可能放緩。集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）則指，目前香港情況並未影響集團業務，對下半年表現仍有信心。

杜嘉祺澄清與范寧不和傳聞

此外，上任僅一年半的行政總裁范寧宣布辭任，外界猜測原因是其與主席杜嘉祺關係不和。杜嘉祺澄清，二人並無任何個人糾紛，而董事會與范寧對集團戰略的看法亦一致，重申范寧離職是經雙方同意。他又指，去年由范寧設定的戰略目標經由董事會同意，而且已在執行階段，暫時不會變更。杜嘉祺預料，集團聘任新行政總裁將需時6至12個月。