格林斯潘、耶倫等聯儲局前主席發聯署評論　促保持央行獨立決策

美國總統特朗普（Donald Trump）去年起多次向聯儲局施壓，要求當局減息提振經濟，外電傳出其一度有意撤換聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。聯儲局4名前任主席發表聯名評論文章，表明支持聯儲局在不受政治壓力影響下獨立決策。

重申不可基於政見不同撤換主席

聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）、沃爾克（Paul Volcker）、伯南克（Ben Bernanke）、耶倫（Janet Yellen）於《華爾街日報》刊登聯署評論，表示聯儲局及其主席應因應經濟狀況作出獨立決策，不應遭受任何短期的政治壓力，尤其是針對其職務的威脅，並重申聯儲局主席只能因為觸犯法律或行為不檢而被撤職，而非政見不同。

評論指出，聯儲局的法定職能是將就業最大化及穩定物價，局方決策理應建基於美國人的長遠經濟利益，而非短線的政治利益。對於特朗普近期頻頻向聯儲局施壓，四人不點名回應稱，政治領袖於臨近大選時，往往會要求央行協助提振經濟，但引述研究指出，這類偏重短期經濟效益的政策，往往不利於經濟長線增長，可能帶來高通脹及低經濟增長。再者，公眾或會因此認為貨幣政策是為政治服務，令外界對聯儲局的信心削弱。