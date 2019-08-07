美專家：把中國劃為「匯率操縱國」太武斷

美國財政部於周一（5日）發佈聲明，宣佈將中國列為「匯率操縱國」。美國媒體和經濟學家認為，把中國劃為「匯率操縱國」太武斷了。

《華盛頓郵報》認為，中國在市場上一直保持謹慎。該報在報道中援引金融公司「經濟決策」首席經濟學家和策略師艾倫·西奈的觀點稱，將中國列為「匯率操縱國」是「重大的決策錯誤」，人民幣對美元匯率近日有所下跌並“破七”是市場力量作用的結果，符合客觀經濟規律，並非中國政府刻意干預，「美國財政部長姆努欽的言論完全是政治性的」。報道還援引《人民日報》評論稱：「為世界注入穩定性、確定性，為各國共同發展多提供條件、創造機遇，這是大國應有的擔當。但是，美國一些人的做法恰恰相反。」



《華爾街日報》評論稱，從某種程度上說，無論中國政府採取了何種措施，美國政府都要繼續加徵關稅，但這將打擊美國經濟。美國7月新出口訂單領跌，製造業採購經理人指數下滑至2016年8月以來最低水準。《CNBC》認為，美國財政部此舉「加劇了全球兩個最大經濟體之間的貿易緊張局勢」。

美國布魯金斯學會高級研究員、美國財政部前官員杜大偉表示，美國財政部把中國列為「匯率操縱國」之舉「顯然對美國經濟不利」，「美國人肯定能感受到政府在商業的車輪上撒沙子，全球經濟增長預期放緩」。