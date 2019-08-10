【5G時代】5G建設大提速︰ 北上廣深已建成近2萬座基站

“要想富先修路，5G也是一樣。”廣東新一代通信與網路創新研究院院長朱伏生告訴記者，5G產業的崛起一定是建立在足夠多的基站之上。

內媒《21世紀經濟報導》8月9日報導，要實現5G商用規模化部署，基礎設施建設必須先行。為搶佔優勢，中國5G建設已進入大提速階段。近期，北上廣深等多個城市先後披露了5G基站建設情況。截至2019年6月底，中國已建成5G基站超2萬座，90%以上集中在北上廣深四大一線城市。



據受訪專家表示，5G已成為區域乃至國家培育發展新動能、搶佔競爭主導權的戰略重點。各地之所以「癡迷」基站建設，就是想提早布局5G這個萬億級戰略新興產業。



但受制於5G超高頻頻譜造成的覆蓋範圍有限，運營商需付出比部署4G基站更高的投資成本。面對萬億級市場規模的5G產業誘惑，各地對5G的投資需謹慎，避免造成重複建設。



2018年6月，中國首個5G基站誕生于廣州大學城。一年後，中國已建成5G基站超2萬座。從記者梳理的資料看，超過90%的基站集中在一線城市北上廣深。



北京市通信管理局公佈的資料顯示，截至7月底，中國鐵塔公司已在北京完成交付5G基站7,863個。上海市經信委公佈的資料顯示，截至6月，上海全市已建設5G基站超過3,000個。廣東省工信廳公布的資料顯示，截至6月底，廣州、深圳已分別建成開通5G基站5,000座、3,777座。

業內人士表示，5G帶來的改變絕非「10G視頻9秒下載完成」這麼簡單，5G最具革命意義的地方在於與工業、交通、醫療等垂直行業的深度融合，形成工業互聯網、自動駕駛、遠端醫療等戰略性新興產業。