華為：2025年全球近六成人享5G服務　14%家庭有機械人管家

華為今日（8日）發布「全球產業展望GIV@2025」報告，提出智能世界正在加速而來，預計到2025年，全球將部署650萬個5G基站，服務於28億使用者，58%的人口將享有5G服務。

華為的報告指，到2025年採用虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）技術的企業將增長到10%。（華為）

華為的全球產業展望報告於2018年首次推出，初衷是打開智能世界的產業版圖，為各行各業創新增長提供路徑參考。華為基於對交通、零售、金融、製造、航空等17個重點行業的案例研究，進一步提出了面向2025年的趨勢。

華為提出2025年的十大趨勢分別是：一：是機械人，更是家人；二：超級視野；三：零搜索；四：懂「我」道路；五：機械人從事高危險性、高重複性和高精度的工作；六：人機協創；七：無摩擦溝通；八：共生經濟；九：5G，加速而來；十：全球數字治理。

2019年7月19日，南京軟件產業博覽會上中興通訊的5G與人工智能機器人展台。（視覺中國）

97%大企業採用AI

華為表示，時延低、聯接廣的需求正在驅動5G的加速商用，將滲透到各行各業。華為預計，到2025年，全球14%的家庭將擁有自己的機械人管家；採用虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）技術的企業將增長到10%；智能個人終端助理將覆蓋全球90%的人口。

華為又預測，在2025年，每1萬名製造業員工將與103個機械人共同工作；97%的大企業將採用AI（人工智能）技術，全球所有企業都將使用雲端技術。

（綜合報道）