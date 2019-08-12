【收市總結】港股午後由升轉跌　太古系捱沽　國泰跌近5%

港股在午後由升轉跌，26000點最終得而復失，同時成交額相當低迷，全日不足600億元，地產股今日明顯處於弱勢。

恒生指數收市報25824點，跌114點；國企指數收市報9997點，升4點，成交額587.84億元。

地產股普遍下跌

太古（0019）旗下的國泰航空（0293）遭到內地民航局發出風險警示，其後機管局宣布取消今日餘下所有航班。太古系今日股價明顯受壓，其中太古跌6.4%，成為表現最差的藍籌股，收市報76.6元，國泰收市報9.8元，為1個月新低，跌幅為4.9%。太古地產（1972）跌5.4%，收市報25.55元。

地產股亦處於弱勢，新世界發展（0017）收市報9.37元，跌3.1%，新鴻基地產（0016）跌1.5%，收市報110.3元，長實集團（1113）跌1.7%，收市報52.65元，會德豐（0020）跌1.5%，收市報45.5元。

中銀香港連跌12日

金融股低收，中銀香港（2388）連跌12日，收市報26.6元，跌1.7%，滙豐控股（0005）跌1.6%，收市報59.05元，恒生銀行（0011）跌1.2%，收市報170.5元，香港交易所（0388）跌1%，收市報239.8元。