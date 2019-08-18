【財經點睛】日本海外旅客日多　大型寄存櫃需求增　服務商加價

日本作為香港人另一個家，相信每年一至兩遊當地者為數不少。曾前往日本的旅客皆知道，當地商場及車站均設有行李寄存櫃，方便旅客將隨身行李暫時存放，讓旅客可以輕身上路。不過隨著客戶需求增加，並要求較大型的寄存櫃，所以將會加價。

據《日本經濟新聞》報道，去年訪日外國旅客數目按年增加8.7%至3,119萬人，在今年上半年增長幅度，更有超越去年之勢。

赴日的外國旅客數目增加，設置寄存櫃的企業收到不同意見。負責在JR東日本管內東京市中心投幣式寄存櫃的JR East Retail Net，其站內便利店創造課主任川端洋介指出，旅客對可寄存大型行李的寄存櫃要求及諮詢增加。

相信不少旅客亦曾有以下經驗，就是留在日本時間逾長，購物量自然增加，行李數目當然亦會增加，因此產生盡可能將所有行李打包兼寄存在櫃內需求。可是當地的小型寄存櫃為每1直排提供5個，每個高約33厘米，根本無法存放大型行李。為應付需求，JR East Retail Net將90厘米高的寄存櫃數目，在今年6月底時增至1,600個，按季增加2成。

公司指出有關安排可以便利攜帶大型行李的旅客，不過從今年4月中旬起，為了更換寄存櫃及擴大呎吋，因此將多種大型寄存櫃收費上調。若是每日收費700圓(日圓‧下同）的寄存櫃，將增至每日800圓；原來每日收費為600圓的寄存櫃，則升至700圓。

報道指出在過去3年，該公司的寄存櫃數目輕微下跌，既受到大型寄存櫃數目增加，同時車站的更新及施工導致部份寄存櫃無法使用。若以小型寄存櫃每日收費為400圓計算，每1直排每日可以收取2,000圓。增加大型寄存櫃致寄存櫃數目減少，收入有機會下跌，所以決定加價。

JR東日本車站內的大型寄存櫃，從今年4月中旬起，每日收費上調100日圓。（視覺中國）

寄存櫃紛紛加價

除了JR East Retail Net對旗下寄存櫃加價外，東京地鐵亦在今年5月長假期後，對支援電子扣賬卡「PASMO」的小型寄存櫃每日收費，增加100圓至400圓，加幅達到25%。報道指出這為1990年代以來首次加價。該公司將計劃在今年10月底，將所有寄存櫃改為可支援「PASMO」，屆時所有小型寄存櫃每日費用統一為400圓。

截至去年底，東京地鐵在車站內寄存櫃數目較2014年底增加近1成，期間大型寄存櫃佔比由5.7%提升至7.6%。

日本受到海外桌客歡迎，去年前往當地旅客數目增加8.7%至3119萬人。（視覺中國）

初創企業息勢推出行李寄存服務

不過並非所有旅客均可以使用到車站或商場內的寄存櫃，因此當地發展出行李寄存服務。初創企業ecbo從2017年初起提供有關服務，收費則按每個行李大小計算，可以透過手機程式預約，在日本全國存有1,000多個寄存點。據稱外籍人士使用比率高達70%，並且與JR東日本合作，可以利用車證行李寄存處。