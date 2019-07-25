【日本旅遊】京阪電車沿線美食推介　必試河豚料理、宇治抹茶！

香港人對京阪地區一點也不陌生，除了沿路風景優美以外，這裡其實還隱藏了不少鮮為人知的美食！不妨沿著京阪鐵道邊玩邊吃，才真正享受到假期的寫意！

#1 – 大阪超人氣燒肉店！TORAJI和牛燒肉 – 中之島

乘坐京阪電車來到渡邊橋，你必定要一嚐中之島的和牛燒肉！中之島的牛肉鮮嫩幼滑，入口即溶，口有餘香而不油膩。每一份和牛煮成五至七分熟，便能為你帶來十分的享受。

光看到這一塊厚切牛肉，就不難想像它的美味。（KLOOK提供）

地址：大阪府大阪市北區中之島3-2-4 中之島Festival tower west 2樓 可預訂時間：5pm – 11pm 交通：京阪中之島 [渡邊橋] 站出發，步行1分鐘（地下直達）

#2 –「抹茶之都」京都宇治 – 「匠之館」

每個旅程都有終點，就如京阪電車的最終站 – 宇治。如果北海道要配牛奶，那宇治跟抹茶就一定最合襯。宇治車站步行5步鐘便到達宇治茶道場「匠之館」，這裏可以自己抹茶自己泡，用雙手泡製屬於自己的抹茶。

在寨治川河畔享受寧靜片刻，才是度假呢。（Instagram@akiko8612）

地址：京都府 宇治市宇治又振17-1 營業時間：11am – 5pm 休業日：星期三、年末年初 交通：從京阪宇治線宇治車站步行5分鐘

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邊玩邊吃的小提示：先入手一張京阪電車券！

每次到日本旅行都總會為交通而感到煩惱？雖然日本的交通縱橫交錯，但只要一張京阪電車京都&大阪觀光券在手，你的旅程自然變得暢通無阻。既可彈性規劃旅程，又能省下不少旅費，使你遊歷更多！

京阪觀光券的可使用範圍？

票如其名，持有者可以使用此觀光券無限次乘坐大阪和京都的電車。電車乘坐範圍包括京阪電車的京阪本線、京阪宇治線和男山纜車線（大津線除外）。沿途的名勝美景亦可盡情遊玩，包括伏見稻荷大社、宇治、東福寺、四條河原町、祗園等等。

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】