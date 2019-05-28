日本旅遊遇緊急事故求助指南　地震│意外│生病│附各求助熱線

難得去旅行，有邊個唔想開開心心？奈何天氣不似預期，計劃趕不上變化，當旅人遇上突發事故時，又應如何自處？今次為大家整理5大常見突發狀況的自救方法，大家記緊無論遇上任何情況，首先要保持冷靜理性，再找正確的單位求助，慌張失措絕對無助脫困。

【狀況1】突發意外 報警求助

如果遇上突發意外，如被搶劫，或自駕遊時遇交通事故等，大家首先要保持冷靜，並在緊急情況下報警：

日本警察局熱線為110

不懂日語的遊客則可致電警察局英語熱線3501-0110，而不懂外語的遊客可以請途人協助聯繫警局。

自駕遊發生事故點算好？查看更多自駕遊遇外意5大對應方法

【狀況2】突發疾病睇醫生

相信不少旅人都會自備平安藥，不過身體出現嚴重不適，需要致電召喚救護車，緊急熱線為119，亦設外語服務，假如大家遇意外需緊急送院時，亦可致電119。

如非緊急情況，大家可先向酒店服務人員求助，或可先到設外語翻譯的日本醫療網站AMDA 國際醫療情報中心及JHI（Japan Healthcare Info）找尋醫療服務。

【狀況3】遺失護照

如果在外地遺失重要物品，應先到警處報警，索取一份警察報告副本，以便向保險公司索償出發前所購買之旅遊保險。

假若是護照的話，同樣應先到警處報警、索取警察報告副本，按照入境處網頁顯示，可致電香港入境事務處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線(852) 1868尋求協助，然後再與中國駐當地使領館聯繫。

如閣下手持BNO，同樣先致電香港入境事務處在外香港居民小組的24小時求助熱線(852) 1868求助，然後到英國駐日本大使館網站預約補領緊急護照。

按圖查看中國、英國駐日大使館地址詳情

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【狀況4】打風航班查詢

相信大家不會忘記最強颱風飛燕襲大阪的慘況，每逢夏季，亦是打風日子！出門旅行不幸遇上颱風的話，想了解航班狀況，可以致電以下熱線：

羽田機場英語熱線 （03）5757-8111

成田機場英語熱線 （0476）34-8000

關西機場 （0724）55-2500

【狀況5】地震應急方法

雖然港人不常到日本地震頻繁的地方旅行，不過萬一遇上地震，大家緊記保持冷靜，按照東京都政府的地震防災手冊 《東京防災》所示，旅客應到附近空曠地方如公園躲避，在室內、地下商業街的話，則找支力柱掩護；如果高樓大廈內，則應彎低身體，用手保護頭部。

按圖查看更多地震自救方法

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地震防災手冊 《東京防災》

日本24小時求助資訊：http://www.jhelp.com/en/jhlp.html

日本國家旅遊局：https://www.welcome2japan.hk/