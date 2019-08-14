保誠上半年多賺21%　最快第四季分拆英歐業務上市

保誠（2378）公布截至6月底止的上半年業績，期內持續經營業務經營溢利上升21%，至20.24億元（英鎊‧下同），按固定匯率計則升14%，中期股息提升5%至每股16.45便士（約1.56港元）。

新業務利潤下跌2%

集團公布，上半年壽險新業務的年度保費等值銷售額，按年上升5%至28.09億元，以實質匯率計則升10%，壽險新業務利潤下降2%至16.43億元，以實質匯率計則升3%。

按固定匯率基準計，保誠亞洲新業務利潤上升10%至12.95億元，而年度保費等值銷售額亦升10%至19.78億元。單計香港業務，上半年經營溢利增長29%至2.6億元，年度保費等值銷售額增長5%至8.3億元，其中63%來自中國內地客戶，新業務利潤則升6%至8.26億元。

至於美國業務，新業務利潤下降30%至3.48億元，按實質匯率基準計算則跌25%。新業務利潤下降，主要反映整體年度保費等值銷售額下降4%、利率及其他經濟假設變動產生的不利影響。

集團同時宣布，將分拆旗下M&G Prudential，並將其股份以M&G plc的名義於倫敦證交所上市，包含保誠原來的英國及歐洲的儲蓄及保險業務、南非資產管理業務，以及保誠面向全球的資產管理業務，預料最快可於今年第四季完成。