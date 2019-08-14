李小加：同股不同權公司將納入互聯互通　阿里巴巴「最終會回家」

港交所（0388）行政總裁李小加表示，內地交易所上周五已完成將同股不同權（WVR）公司納入互聯互通的諮詢，核心問題已經解決，剩下技術和程序問題，「都是快的」，預期合資格股份很快可正式納入。

問到內地科創板開板後估值大幅上升，令A﹑H價差擴大。李小加說，A﹑H之間的價差是長期存在，兩個市場的投資對象割裂，因此供求關係完全不同，亦會影響估值判斷。他又說，科創板開板後股票有較大漲幅，作為一個新興板塊，受到市場支持和認可，屬於十分正常，預計新板塊運作常態化後，估值亦會跟隨變回常態。

稱新股撤回上市與政治無關

另一方面，百威亞太於上月中途撤回上市。對於近日社會不穩會否影響下半年新股集資，李小加指，早前暫停上市的公司，主要是考慮市場狀況，與政治因素無關，希望將來能夠重新在香港見到這些公司。

至於阿里巴巴來港第二上市，他說不評論個別公司，但相信香港是阿里巴巴的家，這類公司「最終會回家」。

港交所早前宣布收緊「借殼」上市。李小加指，所有諮詢都是針對市場負面問題而進行，必定會對市場造成一定影響，但相信市場會自行適應。他又說，港交所是虛擬銀行「富融銀行」的股東之一，港交所的黃金期貨業務可以與虛擬銀行產生協同效應。