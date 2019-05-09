Mega Expo遭沽空機構殺人鯨資本狙擊　公司﹕待發公告澄清

沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）宣布，狙擊本港上市的內地展覽策劃商Mega Expo（1360），指公司動用巨額資金進行多宗收購案，目的是竊取上市公司資金，並藉此令內地一間賣淫集團變相借殼上市。報告指，Mega Expo股份一文不值，給予目標價0元。

斥近5億收購大量空殼公司

殺人鯨資本發出研究報告，指公司透過以極高成本舉債，並沖淡股東權益以進行收購，手段包括低價配售新股，而發債利率亦高達10厘。公司自2017年起，以高達4.7億元資金收購多達7間公司，但當中絕大多數為空殼公司或新成立的公司，大部分沒有收入、沒有資產，亦無業務營運紀錄。報告認為，一連串收購的目的，是淘空上市公司的資金。

報告指出，Mega Expo所收購的大部分資產，均來自內地娛樂公司諾亞方舟集團，而內地執法單位及媒體已多次披露該公司涉及於旗下酒吧、卡拉OK等進行賣淫活動，質疑在一連串收購交易過後，Mega Expo實質上已遭諾亞方舟控制，令對方得以變相借殼上市。此外，Mega Expo有多達95%收入均來自從諾亞收購的公司，或與該集團相關的公司，而公司新任行政總裁，亦曾於諾亞方舟任職。

殺人鯨資本批評，Mega Expo是一宗財務欺詐騙局，其股價分文不值，並應立即停牌以保障投資者。

待發澄清公告

公司遭到狙擊後，午後股價跌幅擴大至約3成後，於下午1時53分停牌，報2.95元。在收市後發出公告，指出公司之要求，從今日下午1時53分起短暫停牌，以刊發回應一則有關認為存在不實及有誤導成份之報告的澄清公告。