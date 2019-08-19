星展料香港銀行年內不調低最優惠利率　明年起或跟隨減息

美國聯儲局於7月宣布減息0.25厘，為10年以來首次。星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）預料，本港銀行於下半年調低最優惠利率（P）的機會有限，但可能於明年跟隨減息。

料港元拆息短線平穩

龐華毅受訪時指，雖然美國開始減息，但估計香港銀行同業拆息（Hibor）短期內不會跟隨向下，在未來數月內將保持平穩，原因是中國及香港經濟均面對不少挑戰，相信內地當局有意保持低利率環境，以應對中美貿易戰的潛在衝擊，並防範資金外流，有利港元拆息維持穩定。

但他認為，由於港元與美元掛鈎，長遠而言港元及美元拆息走勢將趨於一致，估計明年香港銀行有機會跟隨調低最優惠利率（P），但今年內減息的機會有限。對於減息是否影響本地銀行的盈利，他笑指過去10年香港的息口均接近零，但銀行業表現仍然理想，對此不感擔憂。

龐華毅預料，香港銀行今年內將不會調低最優惠利率。（文顥宗攝）

全年貸款增長或僅低單位數

星展集團於7月底公布中期業績，其中星展香港總收入為14.59億元，按年增長6.42%。龐華毅指出，下半年香港經濟面臨多項變數，包括中美貿易戰及環球經濟放緩等，投資氣氛削弱，但預料由於本港息口維持穩定，淨息差水平得以維持，對下半年業務仍有信心。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生亦稱，預料本港經濟難以於第三季明顯反彈，該行已將全年經濟增長預測調低至0%，估計全年貸款增長僅能錄得低單位數。他又指，現時企業貸款意欲有所轉弱，其實尤以貿易融資跌勢較嚴峻，主要受貿易戰風險影響。

張建生表示，短期內香港經濟難以反彈，估計全年貸款增長將會放緩。（資料圖片）

冀主攻大灣區中大型企業

國務院於2月推出《粵港澳大灣區規劃綱要》，吸引不少香港銀行布局區內業務。龐華毅透露，星展於大灣區將主打中大型企業，而由於該行區內市佔率較小，有信心能於維持業務增長的同時，挑選較優質客戶，以確保貸款質素平穩。

張建生則補充，該行在區內將主攻科技、醫藥、環保及內需等受政策支持的行內企業，並已專設一個大灣區業務部門，現有近40名員工，計劃年底前增聘至200人，有信心大灣區業務的增速將高於集團整體。他又指，留意到大灣區客戶投資海外的趨勢，更高於海外客戶投資大灣區，其中不少均涉及將生產線遷移至東南亞地區，主要為製衣業等勞動密集行業。

此外，本港首批虛擬銀行最快可於下半年推出服務。龐華毅指，該行將於年底前推出一站式財富管理數碼平台，整合不同的銀行服務，包括開戶、定期存款、兌換外匯、閱覽研究報告等，而日後新客開戶時將自動取得財富管理戶口，而非一般的存款戶口，惟開戶門檻不會因而提高。