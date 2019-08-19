澳優遭沽空機構殺人鯨資本反擊　股價曾挫8%

內地乳業股澳優（1717）上周四（14日）遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）狙擊，指控公司誇大奶粉進口及銷售額，以及欺瞞內地消費者等。殺人鯨資本今早再發出研究報告，批評澳優未有回應指控，並再引述新資料質疑公司造假。

澳優股價今早顯着下跌，最多曾跌8.3%至10.16元。截至上午10時，報10.9元，跌1.63%，成交額達5,300萬元。

稱中國法律要求披露奶粉成份

澳優上周五發表澄清公告，否認沽空機構所有指控，並指其奶粉進口額可獲中國海關官方數據佐證。不過殺人鯨資本對此並不「收貨」，繼續質疑公司財務數據造假。報告指出，澳優已於澄清公告中承認，旗艦產品「佳貝艾特羊奶粉」實際上產自牛奶，雖然公司認為中國法律並不要求披露奶粉產品的動物性來源，但藥監局實際已明確要求，若產品名稱中列明動物性來源，則必須作清晰披露。

殺人鯨資本又指，澳優董事長於上周五的投資者電話會議上，自稱「答不出」公司最大的經銷商，認為管理層可能刻意隱瞞公司與分銷商的關係，原因或是關聯方分銷商是由高層全部或部分持有，以作利益輸送之用。報告又質疑，根據公司2016年起發表的環境、社會及管治報告（ESG報告），包裝材料的使用量與奶粉產品的生產量背道而馳，推斷公司虛報生產數據。

此外，殺人鯨資本認為澳優對於誇大進口數據、以秘密子公司輸送利益、低報人工費用等指控，均未有實質回應，批評公司澄清報告含糊其辭，反而更加堅定其沽空建議。