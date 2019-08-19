羅兵咸永道：上半年中國企業併購額急插18%　十年來最大跌幅

會計師事務所羅兵咸永道發表報告指，今年上半年中國企業併購金額較去年年底下跌18%，至2,644億美元，為十年來最大跌幅，預計下半年中國企業併購活動將輕微下跌，但跌幅難料。

羅兵咸永道中國內地及香港金融服務業併購交易服務主管合夥人陳宣統表示，中美經貿關係持續緊張，並延伸至科技戰，影響了全球供應鍊及公司營運策略，導致市場不確定因素增加，自然也影響併購活動及併購金額。此外，市場不穩下，投資氣氛下降，銀行及金融機構融資渠道也會減少，不利併購活動。

陳宣統續指，在環球經濟疲弱時，國有企業反而做更多海外併購，特別是一帶一路沿線國家，以拓展海外市場佈局。另外，有不少中國企業會在內地做併購，內地併購情況跟過去3年差不多。同時，由於中國在汽車、金融服務、高科技等領域加大開放力度，將吸引更多外資投資。

本港近月因修訂《逃犯條例》引起一連串示威活動，陳宣統說本地示威只持續了兩個多月，十分短暫，而香港只是中國市場其中一部份，主要受中國市場影響，本地因素影響較少，暫時未見政治事件對本港併購交易有太大影響。