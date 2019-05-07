【蘋果掃貨】庫克：每幾星期就併購一間公司

蘋果已經發展成巨無霸企業，往後的路怎麼走？行政總裁庫克（Tim Cook）接受訪問時，就披露公司的併購策略。

庫克首次參與巴郡的周年股東大會，期間接受《CNBC》訪問時指出，從沒有想過「股神」巴菲特等人會投資蘋果，當知道這件事之後，覺得這就像是一種榮譽，因為巴菲特之前從沒有投資過科技公司，和一些不熟悉的公司。

認同巴菲特 指蘋果是一間消費類公司

巴菲特表示蘋果是一間消費類公司，庫克認同，指出雖然他們處於科技領域，但做的是產品，他們所做的是都是圍繞消費者而做，因此很高興巴菲特這樣看待他們。

庫克解釋科技公司與消費類公司的分別。他認為科技應該處於幕後而不是幕前，應該是用來幫助人們做事的產品。如果產品看起來只是單純的科技，人們就不會用得太多。因此，公司是要為消費者發展科技，而他很高興巴菲特看到這一點。

庫克指出蘋果是一間消費類公司，一切研發、產品都是以使用者為中心，亦不會出售客戶個人資料。（路透社）

半年購20至25間公司 不出售客戶資料

除了自身科技發展，蘋果還會併購一些有潛質的小公司。庫克透露蘋果每兩三個星期就會併購一間公司，不過由於太細間，並不需要向公眾申報。過去6個月，蘋果買下20至25間公司，有關收購是因為蘋果看中對方擁有的人才及智識產權。

近期手機市場銷售飽和，部份公司會用客戶資料來做「大數據」，甚至與其他機構分享客戶資料。庫克強調蘋果是一間以客戶為本的公司，不會將客戶資料當做產品出售。

客戶保留自己資料 蘋果亦有責任保護

他指出，蘋果一直認為，如果建立一個詳細生活資料庫，後果可以是很悲慘，可能會違反個人私隱，甚至這些資訊會被人惡意使用。因此，蘋果從來沒有這樣做，不會保留客戶資料，而是讓人們自己保留。

他表示，iPhone「知道」使用者的想法，知道很多使用者相關的資訊。因此，蘋果有責任保護使用者的資料安全。