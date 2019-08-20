長實252億元收購英國酒廠Greene King　股價高開近3%

長江實業（1113）公布，計劃以現金方式全面收購倫敦上市的英國釀酒廠及英式酒館營運商Greene King，每股收購價850便士(80.8港元)，總代價27億英鎊(252億港元)。收購事項允許向Greene King股東派付末期股息。受消息刺激，長實股價今早高開2.99%至56.7元。

公告指，Greene King於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過2,700間英式酒館、餐廳及酒店，，逾80%物業均具有永久業權或作長期租賃。Greene King至今年的4月28日的年度，收入為22億英鎊（約210億港元），未計特殊及非基礎項目前經營溢利為3.68億英鎊（約35億港元）。

習近平都飲過

長實表示，集團作為長期及策略投資者，受惠於房地產之支持下擁有穩定、可獲利及產生現金流的業務，而英國英式酒館及釀酒業擁有此類特質。交易完成後，Greene King將撤銷在倫敦交易所的上市地位。

長實回應查詢時指出，國家主席習近平於2015年10月訪問英國時，時任英國首相卡梅倫招待習主席於當地小餐館品嚐傳統美食炸魚薯條時，點選的飲品正是 Greene King 集團旗下釀酒廠的一種啤酒產品 「Greene King IPA 」。