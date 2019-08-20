大摩料今年香港陷衰退　全年經濟倒退0.3%

面對內憂外患交織，香港經濟前景陰霾滿佈，上周政府已將今年香港經濟增長預測調低至介乎0到1%，其後多間大行先後下調今年香港增長預測，當中星展預期今年香港經濟並無增長。不過另一大行摩根士丹利的看法更淡，預料今年本港經濟會倒退0.3%，成為首家預料今年香港出現衰退的大行。

若單是第三季，該行預料會倒退1.5%，成為十年以來表現最差的一季。

大摩調低今年增長預測，與目前環球貿易關係緊張﹑香港社會動盪及利率上揚等因素拖累。

在談及投資市場時，該行建議投資者採取較具防守性的策略，又預期大市下跌機會較上升機會更大。該行預料港股有機會在今年較後時間跌至21500點，並將至明年中目標水平降至24400點，在上市盈利水平情況下，有機會低見17600點。

看好恒隆太地及新地

該行亦看淡樓市，預料在未來9至12個月，樓價有機會跌一成；並且將地產股評級降至「與大市同步」。不過仍看好恒隆地產（0101）﹑太古地產（1972）及新鴻基地產（0016）等資產負債表較理想的地產股。

此外該行預料在資金外流情況影響下，港匯兌美元將跌至7.85水平，認為在銀行總結餘下降情況，本港同業拆息會更趨波動。