美媒：衰退陰影下　消費者信心已受波及

凱投宏觀的經濟學家認為，消費信心指數的下滑都應該和美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈對價值3,000億美元中國輸美產品徵收10%關稅的決定有關。

《美國之音》今日報道，過去一周的市場震盪反映出投資者對美國經濟陷入衰退的憂慮。而最新的消費和就業資料雖然展現出依然強健的美國經濟，但市場分析擔心，消費者的信心並非不可撼動，關稅對美國經濟的影響已經開始顯現。



對北京而言，關稅和外部需求拖累下的出口也不利於緩解中國國內的經濟下行壓力。



強勁的消費資料和低失業率完全脫離了關稅影響的預期，帶動市場收復了部分失地。許多分析認為，美國消費者的韌性是經濟表現強勁的重要推動力量。



許多美國經濟學家並沒有像白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）和總統首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）那樣樂觀，他們對美債收益率曲線倒掛感到擔心，因為自1950年代後，每次衰退前都會出現這樣的反常現象。

延遲部份貨品徵收關稅 免影響節日消費

而納瓦羅則說：“它是平緩的，不過不是壞事，而是好事。”儘管美國商務部發佈的7月零售數字多少安撫了市場憂慮。但8月16日密西根大學發佈的8月消費者信心指數滑落超出預期，8月該指數從98.4跌到92.1。消費信心指數下滑幅度大或許還有些令人意外。但是彭博消費者舒適指數過去兩周也驟然下滑。凱投宏觀的首席美國經濟學家Paul Ashworth認為，7月零售銷售激增主要是因為亞馬遜的黃金日銷售帶動其他零售商競相推出促銷手段所致。



特朗普宣佈對部分消費者商品的關稅將推後到12月15日開始徵收，是為了避免對進入假日季的消費者造成影響。他這樣做實際上是承認了關稅對於消費者的影響。



如果美國的經濟一旦開始顯著放緩，並滑向衰退，同時，之前財政刺激措施的效用已經消散，那時候消費者可能就會開始抱怨，而特朗普則會被迫要達成一個協定。