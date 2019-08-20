法巴：中國經濟增長或已低於6%　需有效政策減下行壓力

中共中央政治局會議要求採取措施穩定製造業投資及支持基建項目，特別是實施城鎮老舊社區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流及IT網路等。目前雖未看到主要政策細節或行動出臺，但政策性銀行可能通過增加發債去支持基建項目。

《路透》今日引述投行法國巴黎銀行（BNP Paribas）發表報告稱，中國經濟增長已為貿易戰付出了沉重代價；7月份令人失望的資料反映內地需求疲弱，估計GDP增長可能已遠低於6%。美國對中國施壓升級，已加深了不確定性、削弱經濟信心及增加經濟下行風險。



該行表示，中國需要更多及更有效的政策努力以抵銷增長的下行風險；然而，中國面對的限制更多的是來自需求面而非供應面。由於政治及經濟的障礙，刺激措施的作用已遠低於過往。



法國巴黎銀行報告指出，相較2009、2012及2015年採取的刺激措施，現時中國當局所面對的限制更大。該行認為中國進一步刺激措施有三個主要障礙：債務上升、高房價及金融風險上升。



隨著中美這兩個全球最大經濟體的對抗加劇，中國當局已準備好與美國的貿易戰將是曠日持久，可能于未來5至10年持續；短期的刺激措施不大可能抵銷長期的外部不利。該行預計中國將採取溫和的刺激措施來抵禦增長減速。在貨幣政策方面，中國央行將保持流動性相對較寬鬆，其次，央行要求銀行改善信貸結構，例如減少向房地產板塊貸款，向製造業及中小企業增加貸款。