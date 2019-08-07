美高官炒作中國經濟崩潰 特朗普稱美國處於優勢地位

美國宣布於9月份開始對外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税，中國也做出了回擊，貿易戰再次升級。白宮高官則是炒作中國經濟崩潰，特朗普稱美國處在優勢地位。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月6日在接受CNBC採訪時說：「事實上，我們仍然想要談判。我們準備於9月份在這裏接待中國團隊。關税方面也可以變化。總統已經說了，如果達成了好的協議，或者在協議上取得了進步，他或許會在關税上靈活一些。另一方面，如果在協議上沒有取得進步，關税可能變得更加糟糕。他對此保持開放態度。」

他還說，特朗普（Donald Trump）想要達成一份協議，但這份協議必須是一份對的協議。

但是庫德洛也強調，關税負擔100%落到了中國身上，美國經濟狀態良好，欣欣向榮，沒有通貨膨脹。

他還說，可惜的是，中國經濟卻不是這樣。中國的經濟正在崩潰，不再是20年前那樣的強大引擎了。

與此同時，美國總統特朗普8月6日也在社交網絡推特（Twitter）上說，大量的資金，從中國以及其世界地區，正湧入美國，原因就是安全、投資和利息！美國處在優勢地位。

但是，美國消費者新聞與商業頻道網站8月2日報道稱，對於特朗普的3,000億美元新關税，東方資本董事總經理科利爾（Andrew Collier）說：「這顯然是一種非常強硬的策略，但我認為它是……一把抵住美國經濟咽喉、而不是中國經濟咽喉的利劍。」

包括友邦保險投資管理公司地區股票研究主管方華婷（音）在內的其他專家也表達了同樣的觀點，他們說特朗普的舉動「事實上完全事與願違」。方說，額外的10%關税——主要針對玩具、筆記本電腦和手機等消費者相關產品——「實際上對美國消費者的傷害要大於中國」。

與此同時，科利爾說，白宮的最新舉動使美國經濟處於可能「遭受重創」的局面。他還說，事實上，美國面臨着遭受新關税「雙重打擊」的風險。首先，這可能會影響美國的消費。科利爾指出，美國的消費佔據了國內生產總值的一半多。其次，它可能會影響美國各地零售店的就業形勢。

科利爾說：「美國國內存在一個相當明顯的弱點，所以我不太清楚特朗普到底期望做什麼。」

另據法新社8月2日報道，美國總統特朗普的對華貿易戰正在對工業和金融市場造成傷害。在貿易戰升級帶來的壓力之下，美國經濟正在顯示出衰退迹象。

報道稱，懲罰性關税刺痛了主要貿易伙伴，而這些經濟體正在失去活力，減少對美國商品和服務的需求，促使美國製造業陷入衰退。與此同時，由此帶來的不確定性震動了美國企業，引發了對其供應鏈和市場的擔憂，導致新投資處於低潮，僱主們小心翼翼。