【獅子王】神人將獅子王動畫化獲狂讚　粉絲：迪士尼快參考吧

《獅子王》真人版剛放映，就有大批粉絲因為過於真實的電影畫面而瘋狂責罵迪士尼，直指「還我童年」！在各方粉絲在網上發出各式哀怨時，有神人粉絲就決定自己出手改畫電影畫面，7分真實感加上3分卡通感讓粉絲大讚！

真人版《獅子王》劇照

真人版《獅子王》令粉絲失望

想當初《獅子王》卡通版扣人心弦的劇情加上可愛的畫面， 迪士尼宣佈重製《獅子王》真人版令不少粉絲狂喜。然而電影上映後卻劣評如潮，說到底是因為畫面實在太過真實了！以往可愛的小辛巴變成在草原奔跑殺戮的雄獅，被外國粉絲直指「將上一代的美好回憶變成這一代的噩夢！」

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電影畫面過於真實慘遭網民嫌棄

有外國網民在Facebook上分享自己的經歷，奉勸各位家長不要帶小朋友入戲院看《獅子王》，只因為《獅子王》的畫面非常真實，就像在家裏開啟了野生動物頻道一樣，對小孩子而言實在恐怖了。

還有網民表示，雖然電影畫面都變得十分真實，但卻不再有生動可愛的表情，感覺失去了以往看卡通版的樂趣啊！

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神人還原動畫化 網民勁Like

在各方粉絲在網上發出各式哀怨時，有一位神人橫空出世，用神戶其妙的畫功在電影版的畫面基礎上作畫，完美融合了卡通與現實的特色。這位神人Nikolay Mochkin（@ellejart）在instagram上分享自己的畫作，讓見到的網民都驚呼好靚，並對迪士尼叫話：「學下嘢啦！迪士尼！」

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畫作融入預告片

神人Nikolay Mochkin在完成這麼多幅電影劇照畫作後，就與朋友Jonty pressigner合作，利用AI換臉程式Deepfakes將自己的畫作換進電影預告片裏面，想不到居然能夠完美貼合角色的臉之餘，臉部表情也栩栩如生！

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神人自創預告片（Instagram@ellejart）

粉絲再要求迪士尼「學下嘢啦！」

這個（偽）電影預告片一出，粉絲們都紛紛留言驚呼：「太完美啦！」，並再次紛紛要求「學下嘢啦！迪士尼！」。看來無論經過多少年，一提到這一套真人版《獅子王》，迪士尼還是會受到劇烈攻擊啊！不知道迪士尼下一套真人版電影《小魚仙》又會受到什麼評價呢？