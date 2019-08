【花木蘭】劉亦菲撐警言論起爭議　網民發起罷睇兼擇日圍迪士尼

由中國女演員劉亦菲擔正的迪士尼真人版電影《花木蘭》(Mulan)將於2020年3月26日香港上映,早前經已釋出首條預告片,不過內容有點與史實不符,令不少忠實粉絲感到失望,加上近日劉亦菲的「撐警言論」更激起香港網民不滿,表示要罷睇《花木蘭》和萬人入迪士尼要求杯葛《花木蘭》!

《花木蘭》的粉絲完成接受不了花木蘭的新娘妝。(《花木蘭》劇照)

先講《花木蘭》的預告,首先花木蘭是北魏時期的人物,在預告入面竟然出現福建土樓,時間上並不吻合;其次電影將花木蘭寫成為了為國爭光的人物,但其實原先的故事是講花木蘭不跟隨傳統,因為孝順父親才去代父從軍,而不是為了為國,跟基礎故事並不吻合。再者花木蘭的新娘妝真是頗不美觀,據知相關人士有考究過唐朝的妝容,不過實在令人不能接受,而且唐朝的仕女圖也並非如此。

劉亦菲同樣有轉發「撐警言論」。(微博截圖)

外媒表示不理解

最近不少明星都會在微博上轉發一張「我支持香港警察,你們可以打我了,What a shame for Hong Kong」的紅底白字圖片,再加上「我也支持香港警察」的Hashtag以表支持,而《花木蘭》的女主角劉亦菲同樣有轉發。此帖引起部分網民強烈不滿,留言說不再支持她。不過這舉動沒有令劉動搖,翌日更在微博寫下「不是志同道合,那就好聚好散。」即時引起國內外的高度關注!

外國記者Kim Masters表示不理解劉亦菲的行為。(Twitter截圖)

先講外國方面,荷里活的權威記者皆就劉亦菲的言論表示不理解,寫下「噢,劉亦菲。你都做了些甚麼?」(Oh, Crystal Liu. What did you do?),更有粉絲寫下︰「她節省了我家人看《花木蘭》的$60(美元、約港幣$470),這就是她做了甚麼。」更有網民指她手執美國國籍,就香港事件作此回應感失望,亦有違迪士尼公主向來勇敢不畏強權的形象。

劉亦菲發表完「撐警言論」後,翌日發表的微博則寫下「不是志同道合,那就好聚好散。」(微博截圖)

要求迪士尼回應

同時就着劉亦菲的舉動,香港網民都有提出抗議行動,有網民在連登討論區(lihkg)提議是時候來個萬人結集迪士尼門外的行動,藉此機會要求迪士尼切換《花木蘭》選角。不過電影早已拍畢,易角重拍的機會不大,於是網民同時轉陣,廣邀全世界支持民主、人權同反警暴的人一起杯葛《花木蘭》真人版電影,呼籲大家在Facebook和Twitter加上「BoycottMulan」和「BoycottDisney」的Hashtag,希望將此事推上國際層面,令迪士尼作出回應。

+ 3 + 2

《花木蘭》預告