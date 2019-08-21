內地手機巨頭結盟　被指「三英戰呂布」抗華為

內地手機商小米、OPPO、vivo 三家手機巨頭宣布正式成立互傳聯盟。並對外稱此聯盟為實現跨品牌一鍵互傳，並在近期開啟公測。

內地《華雲網》指出，三強的結盟被市場解讀為「反華為聯盟」，並大有「三英戰呂布」的跡象。這使得外界聯想到曾紅極一時的「反阿里聯盟」。

一般而言，面對強大或一騎絕塵的寡頭，其後的數家企業想要生存下來，只能通過結盟來增加彼此的抗擊打能力。外界認為，小米、OPPO、vivo的結盟正是基於此。

數據調研機構據Kantar發佈的2019年第二季度全球手機銷量數據的統計報告顯示，合并榮耀後，華為手機Q2中國市場的份額高達46.1%，離50%已經只有一步之遙。

華為手機內地市場份額高達46.1%，離50%已經衹有一步之遙。（視覺中國）

華為的步步蠶食使得三大巨頭感到危機，因此結盟對抗成為選擇之一。不過，三強並不承認「結盟」就是為了對抗華為。

報道稱，問題是為何不帶華為玩，實際上，「抱團取暖」的現象在商業並不罕見。此前，華為、OPPO、vivo、魅族等廠商組建了「硬核聯盟」，沒有小米;2018年7月，vivo、OPPO、美的、TCL，以及大中樂橙、科沃斯、陽光照明和極米科技等多家硬件廠商，成立了IoT開放生態聯盟，也沒有小米和華為。

只是面對「三英」的殺氣騰騰，江湖大佬華為會作何應對？值得持續關注。