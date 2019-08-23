日本發展商擬東京建全國最高樓　4年後落成　或成短命「日本一」

東京奧運將於明年舉行，日本經濟及後會否陷入「奧運魔咒」引起外界關注。但有當地發展商提早投下信心一票，公布將豪擲5,800億日圓（約428億港元），在東京興建一幢高達330米的商住樓宇，將會成為日本第一高樓。

項目佔地半個維園 共建3幢高樓

日本地產發展商「森大廈」宣布，啟動位於東京中部的虎之門-麻布台地區的城市重建項目，佔地約8.1公畝，約為半個維多利亞公園的大小，將會興建合共3幢高樓，包含住宅、寫字樓、購物區、酒店、國際學校及中央廣場等，總樓面面積高達86萬平方米，其中21.3萬平方米作寫字樓之用，並提供1,400個住宅單位，並將連接地下鐵六本木丁目站及神谷町站。

至於重建計劃的旗艦項目，是一幢高達330米、樓高64層的摩天大廈，將會超越位於大阪、樓高300米的「阿倍野HARUKAS」，成為日本第一高樓。「森大廈」表示，已於8月5日進行動工儀式，預計可於2023年3月落成。不過，新大樓的「日本一」地位可能相當短命，事關另一發展商三菱地所亦計劃於東京站附近，興建一幢樓高390米的高樓，預料於2027年落成。

重建項目將位於虎之門及麻布台區，鄰近東京鐵塔及「六本木Hills」。（網頁截圖）

高度不如ICC 僅略勝如心廣場

但對於見慣高樓大廈的香港人而言，「日本一」高樓或許不太令人驚豔，其高度比起香港第一高樓、樓高484米的環球貿易廣場（ICC）矮一大截，僅略高於318米的荃灣如心廣場高座。對比起日本最高建築物、高達634米的東京晴空塔（Skytree），新大樓亦矮一半，但對於飽受地震威脅的日本而言，或許已是一大突破。

翻查紀錄，負責此次項目的「森大廈」本身來頭不少，公司過去曾主導「六本木Hills」、「赤坂方舟之丘」等大型重建項目，亦曾興建上海環球金融中心。

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