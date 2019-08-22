震雄副主席蔣志堅被踢出局　反對票高達78%

老牌工業股﹑由工業家蔣震有份創立的震雄集團（0057），繼昨日傳出管理層疑提出私有化的傳聞後，在今日的股東會上，將蔣震幼子﹑副主席蔣志堅被踢出董事局。

今日股東會重選董事，尋求連任的蔣志堅遭到4.04億股反對票，佔今日總投票數目5.16億股的78.43%。公司指出，蔣志堅不再擔任董事及董事局副主席。

出席今日股東會的蔣氏家族成員包括蔣震六女﹑公司現任主席蔣麗苑﹑當時仍副主席的蔣志堅﹑代表蔣震出席的五女蔣麗苓。以及公司第三大股東David Webb。

據震雄集團2018年年報，蔣志堅為蔣震兒子及蔣麗苑之弟。早於1998年加入集團，並於2003年獲委任為公司董事及於2018年4月獲委任為公司董事局副主席。蔣志堅亦出任為集團生產總裁，負責集團之生產事務。

震雄工業慈善基金為最大股東

昨日有傳聞震雄管理層擬提出私有化，並有意將業務逐步轉型地產業務。作為蔣震二女的立法會議員蔣麗芸向《香港01》指出，其父不同意私有化；又指出，其父乃是基金委任人及負責人，任何改變必須得其同意，否則蔣震必定追究。另《頭條新聞》指出，私有化的計劃是由蔣麗苑提出，蔣志堅則反對。

資料顯示，震雄集團大股東為蔣震及家族成員，持股達63.75%，主要透過蔣震工業慈善基金持有；第二大股東則為施羅德投資管理（香港）有限公司，持股7.93%；至於今日亦出席股東會的David Webb則持有6.01%，為震雄集團第三大股東。

在私有化傳聞下，震雄今早一度炒高逾10%，惟午後公司出公告否認私有化傳聞，股價其後回落，收市只升0.738%，報2.73元，成交額為560萬元。