予國泰「強烈賣出」評級　工銀分析員：人生中沒遇過這麼大壓力

國泰（293）最近捲入港府修訂《逃犯條例》而引發的一連串風波，工銀國際日前發表報告，稱國泰估值溢價已缺乏基礎，並給予「強烈賣出」評級，目標價僅6元。

發表報告的工銀國際分析員趙東晨，以電郵回覆《彭博》，指自己在12年的投資分析員生涯中，從未因一隻股票的評級而受到如此大的壓力；而他的36年人生中，亦從沒遇過這麼大壓力。

「很多人」試圖說服他對國泰寬容一點

他稱，一直面臨着取消或推遲採訪的壓力，有人希望他改變評級或目標價，或不發佈對國泰研究的最新情況，又指「很多人」試圖說服他對國泰「寬容一點」（go easy）。不過他並無透露是甚麼人施加壓力。

趙東晨指出，沒有人可以影響到報告內容或發佈的時間，他堅持原先的預判，做出「強烈賣出」建議的評級是基於國泰當前股價與目標價之間的差異；又指市場不應懷疑中資銀行與國家的聯繫，強調其他國家，包括英國和新加坡等的銀行也是如此。

問到有什麼建議予國泰，他希望她可以成為一家更好的企業（Be a better company）。

詳細報道：工銀國際唱淡國泰 予「強烈賣出」評級 目標價僅6元

國泰航空（0293）宣布接受行政總裁何杲（左二）辭任，及盧家培（右二）辭任顧客及商務總裁職務。（資料圖片）

趙東晨專長為能源行業分析

不過據工行資訊顯示，趙東晨專長並不在航空業，今年他被《機構投資者》評為「中國最佳能源行業」分析員，而他3月份才開始跟蹤國泰航空，不過他稱自己一直有關注交通運輸行業。

報道亦引述曾經在滙豐跟蹤國泰航空18年、目前是GMT Research分析師的Mark Webb的評論，認為現在對國泰作出「強烈賣出」評級是錯誤的，相信只有香港局勢嚴重惡化，才會令股價大幅下跌。

何杲及盧家培已離職

翻查彭博終端機，自2007年次按危機爆發引起全球金融海嘯以來，國泰收市價於2009年9月初最低見6.98元。換言之，工銀國際的目標價較「海嘯價」還要低。

中國民航局早前宣布，自8月11日起，國泰航空必須向內地運行合格審定機構報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資訊，未經審核通過，航班將不予接收。另外，何杲及盧家培已經分別辭任國泰行政總裁，與顧客及商務總裁的職務，又宣布解僱兩名機師，涉及被控暴動罪和洩漏航班資料。