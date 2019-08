【逃犯條例】施安娜被炒　國泰不評論個案　僅指無關工會活動

《逃犯條例》修訂風波瀰漫白色恐怖,國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜今日(23日)召開記者會,指國泰因其私人社交帳戶內容,以及在無合理理由下突然作出解僱,質疑是針對工會主席作為員工的意見領袖,企圖殺一儆百。 國泰航空回覆《香港01》表示,「施安娜不再是公司員工,其離職事宜與她身為工會領導或參加工會活動並無任何關係」,但並無解釋解僱原因。

國泰表示,「施安娜不再是公司員工,其離職事宜與她身為工會領導或參加工會活動並無任何關係」。(羅君豪攝)

在港龍航空工作17年的施安娜指,日前與公司管理人員會面,公司代表向她展示多張她在Facebook私人帳號發布的相片、帖文截圖,包括一張在飛機中為同事慶祝生日而貼便利貼的相片。施安娜稱,當時公司代表詢問有關帳號是否屬於她,確認後隨即解僱她。當被問到解僱原因,施引述公司代表的說話:「不能告訴你原因」(I can’t tell you the reason);她認為,國泰港龍有既有的紀律處分程序,唯公司無指出她是否有違規情況,只支付1個月薪金賠償,並不符合既有程序。

國泰表示,公司不會就個別個案作出回應,但在決定是否解僱同事時,會考慮所有相關情況,包括適用的法規和同事是否能履行其職務。國泰重申,無論同事是否工會會員,均一視同仁;任何就僱員所採取的行動,均嚴格遵守相關僱傭合約條款及適用的法規。