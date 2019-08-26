元朗區頻錄減價成交　錦綉花園劈價26%沽　代理︰啲客唔平唔賣

本港經濟轉差，加上社會運動持續，二手市場氣氛轉淡，不少地區均錄減價成交盤，其中元朗區近日錄至少3宗減價成交個案，原業主皆止賺離場。利嘉閣地產元朗錦繡及峻巒分行首席聯席董事劉喜燕早於2005年已於元朗區任職代理，她直言該區近月交投明顯減少，「啲客唔平唔賣，依家絕對係買家主導，肯減多啲，我咪買囉！」

劉喜燕指，自7月21日元朗爆發白衣人襲擊事件及示威活動，加上中美貿易戰加劇後，區內開始出現減價潮，並由市中心慢慢蔓延至錦繡花園這類「屋仔」，「減價10%，買家先至叫做有啲意欲，減得唔深的話，兩邊咪拉鋸囉！」

錦綉花園單號屋劈價26%

劉喜燕透露，市場新近錄得元朗錦綉花園D段第三街單號屋的二手成交個案，實用面積約848方呎，建築面積約850方呎，為三房兩廳間隔，外望可享內園景觀。原業主放盤約1個月，由叫價1,200萬元減至953萬元完成交易，劈價247萬或約26%，屬今年造價新低，折合實用面積呎價約11,238元，建築面積呎價則約11,212元。據悉，原業主2006年5月，以約301.8萬元買入上述單位。持貨13年，現轉手帳面獲利約651.2萬元，物業升值逾2倍。

劉喜燕補充，之前業主感覺還可以等，仍然「好堅定」，因此未試過有1,000萬以下的成交，但近月成交已大減，過去兩個月只錄得約4宗成交，皆為減價成交，相對4月、5月各有10多宗成交，明顯「冷靜咗下來！」現時，錦綉花園約有80個買賣盤提供，最低入場費由約1,000萬元起。

示威活動持續，加上中美貿易戰加劇後，元朗二手市場開始出現減價潮。﹙資料圖片﹚

元朗采葉庭2房戶劈價12%

中原地產元朗大馬路豐裕軒分行副分區營業經理潘健威表示，後市未明，二手業主態度軟化，部份業主不惜低於市價賣樓。分行剛促成元朗采葉庭 11座低層F室成交，實用面積509平方呎，兩房間隔，業主於5月份開價680萬元放盤，近日見有買家誠意洽購，爽快答應減價，一口價減80萬元或12%，至600萬元沽出單位，平均實用呎價11,788元。

潘健威表示，買家為年青上車客，買樓準備結婚，之前已看過同類型單位，見近期樓價回落，屬置業良機，上址業主爽快答應減價，減價後樓價較對上一宗於7月初錄得的同類單位成交價680萬元低約12%，認為十分吸引，銀碼亦較荃灣新盤相宜，於是立即拍板承接。

原業主則於2010年2月以217萬元買入單位，持貨9年半，現沽貨帳面獲利383萬元或1.8倍。

元朗YOHO Midtown 2房成交回到今年3月水平

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，近月二手樓價由高位回調，元朗區部份屋苑造價回到年初水平，陸續找到支持位，不乏買家承接。

王勤學表示，元朗YOHO Midtown 2座中層G室，實用面積443平方呎，兩房間隔，叫價770萬元，減價17萬元，至753萬元即獲買家承接，折合實用呎價16998元。原業主於2014年10月以約499萬元買入單位，持貨不足5年，帳面獲利約254萬元，升值約51%。

王氏指，同類單位今年6月造價高達825萬元，現時造價回落約8.7%，並回到今年3月水平。OHO TOWN 及Midtown本月合共錄得9宗成交，平均實用呎價約15,801元。