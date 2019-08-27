【逃犯條例】邱騰華稱政府考慮一切手段恢復秩序　料可獲國際體諒

《逃犯條例》修例爭議引發連續兩個多月的示威浪潮，特首林鄭月娥今早出席行政會議前，未有排除引用《緊急情況規例條例》的可能。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應提問時指，政府會考慮任何可行手段恢復社會秩序，相信國際會體諒，不擔心會影響香港的經貿地位。

稱絕大部分市民冀停止暴力

邱騰華見記者時指，政府聆聽到市民不論立場如何，絕大部分均期望停止暴力衝突，以恢復和平及社會秩序，故此政府會按照一國兩制、香港法律、政府及市民的共同意願，考慮以任何可行手段處理。

問及一旦進入緊急狀況，會否影響本港的營商環境及貿易地位時，邱騰華回應指，全球任何政府在面臨類似局面時都會採取不同手法，相信可獲國際社會體諒。他又指，若無和平穩定的環境，任何經濟活動都會受負面影響。

邱騰華指美國政府全面對中國貨品加徵關稅，會導致香港GDP最多跌0.5%。（視覺中國）

中美關稅或致本港GDP跌0.5%

此外，中美貿易戰上周再度升溫，美國宣布將向5,500億美元中國貨加徵5%關稅。邱騰華形容，此舉為中美之間全面的貨物貿易開戰，不僅關稅有所提升，亦幾乎涵蓋所有中國貨。

他預料，此輪中美互徵關稅直接影響或許不如去年，但對香港經營環境而言屬雪上加霜，估計對香港全年生產總值（GDP）構成0.1%至0.2%影響，最多或達0.5%，而由於本港經濟上半年已處衰退邊緣，下半年的擔憂將會更大。

工總稱去年接單銳減三成

香港工業總會主席葉中賢透露，有會員反映過往一年內地廠家輸往美國之商品已減少三成，預計10月後接單數目會更少，亦有不少廠家認為其貨品明年後已不能再於內地製造，必須將生產基地遷出中國。他補充，暫時未觀查到行內出現倒閉潮，但目前接單前景極不明朗。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌則指，中美貿易戰及本港局勢不穩牽連其他行業，例如有買家及參展商拒絕來港參與大型展覽，或令本港酒店及服務業蒙受打擊。