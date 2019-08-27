【逃犯條例】5名港鐵車長疑吸入催淚煙殘餘物　有車長須停駛送院

上周六及周日（24及25日）舉行的觀塘及荃葵青遊行，警方驅散示威者期間曾在九龍灣及荃灣一帶發射催淚彈。有消息人士向《香港01》透露，周日及周一（25及26日）有5名車長疑因吸入催淚煙殘餘物感不適需求醫治理，其中一名荃灣線車長更在駕駛期間，須在中途站停車並送院檢查。 《香港01》已就事件向港鐵查詢，尚待回覆。

周日（26日）的荃葵青遊行，警方在荃灣楊屋道發射多枚催淚彈驅散示威者。（資料圖片）

▼825荃葵青遊行▼

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過去一周的觀塘及荃葵青遊行，警方表示兩日合共發射了215枚催淚彈、44發海綿彈、74發檢橡膠子彈以及4發布袋彈。港鐵當時因應公眾活動，周六（24日）暫停觀塘線彩虹站至調景嶺站列車服務，持續近12小時；且周日（25日）亦暫停荃灣線荃灣站、葵芳站及西鐵線荃灣西列車服務。

消息人士透露，近5名荃灣線及觀塘線的前線車長前日及昨日疑因吸入化學物質感到不適需求醫，當中更有車長在駕駛期間須暫停列車行駛及清客，須送院治理。消息人士續指，懷疑有催淚彈的殘餘物留在車廂及駕駛室，引致該名車長呼吸困難。

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↓↓824觀塘遊行↓↓

據悉，港鐵其後已派員清洗涉事車廂，而該名送院車長仍在休假。有前線車長表示，現時遇到有公眾活動舉行，駕駛列車期間均會戴上保護裝備包括眼罩、口罩等，以避免吸入催淚彈氣體。