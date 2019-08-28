大新銀行上半年多賺0.6%　淨息差大幅收窄19基點

大新銀行（2356）公布截至6月底中期業績，期內股東應佔溢利按年微升0.6%至13.54億元，公司宣布派發中期股息每股13仙。集團指，期內核心業務疲弱，主要由於首季香港銀行同業拆息偏低及資金成本高企，不利淨息差表現，以及貸款減值大增所致。

淨利息收入下挫3.5%

該行上半年營運收入達26.6億元，按年下跌7.6%，其中淨利息收入下挫3.5%至20.4億元，淨息差收窄19個基點至1.9厘，營運支出則上升7.1%至13.72億元。期內信貸減值虧損按年大增1.39倍至9,136萬元，該行解釋是由於去年基數較低，以及公司早於去年下半年已作出較高之信貸減值支出。此外，大新銀行再就其於重慶銀行的投資，作出約7,000萬元的減值撥備。

大新銀行上半年普通股權一級資本比率為13.3%，較去年底下跌0.2個百分點；平均股東資金回報則為10.7%，按年下跌1.7個百分點。

該行指出，目前全球經濟狀況較去年疲弱，且展望更不明朗，美國利率及中美貿易戰前景仍未清晰，而利率及及外匯市場於年中更為波動，且未有回穩跡象。鑑於經濟放緩及其他不確定性，預料貿易及工業界客戶的業務勢將放緩，而香港近期事件可能導致下半年本地經濟前景更疲弱，對下半年前景將更加審慎。