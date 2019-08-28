深圳控股上半年多賺1倍　主席指深圳「先行示範區」機遇大過挑戰

主要從事物業開發和投資的深圳控股（0604）公布中期業績，上半年股東應佔溢利4.47億元（人民幣‧下同），按年升逾1倍，如剔除投資物業公允價值及金融資產公允價值減少的影響，盈利為5.67億元，按年下跌55.4%。中期息每股7仙不變。

公司上半年營業額44.04億元，倒退61%。毛利率33.6%，按年下降0.7個百分點。期內物業開發銷售收入23.72億元，按年減少74.5%；物業開發毛利率37.7%，按年提升1.4個百分點。租金收入5.04億元，上升14.8%，物業投資毛利率77.7%，按年上升2.1個百分點。

公司上半年實際合同銷售額64.36億元人民幣，按年上升49.4%，其中深圳項目佔近76%。土地儲備總建築面積615萬平方米，大灣區土儲佔比61%。

公司表示，第2季以來隨着政策面及資金面修復，深圳等部份城市房地產成交出現比較明顯回暖，公司有信心完成全年合同銷售180億元人民幣目標。

公司又指出，中央支持深圳建「先行示範區」以及大灣區建設，深圳將對境內外創新科技產業、資金、人才的集聚效應越發凸顯，進一步提升深圳產業園區、辦公、居住等需求，公司將把握機遇，伴隨國家及區域騰飛共同發展。

先行示範區對深圳為重大利好

深控主席呂華表示，「先行示範區」有關政策對於深圳而言是重大利好，對深圳發展是重大的歷史性機遇，公司在各個方面正在學習和研究當中，也覺得壓力很大，因中央把深圳地位提到空前高度，但整體而言，機遇大過挑戰。另外，下一步亦會加大在大灣區的部署。

他說，先行示範區相關政策對深圳要求非常高，包括一系列對城市運營質量和效率的要求，公司會把握機遇，深圳是集團發展重中之重，但沒有具體在深圳投地金額的預算，指只要有合適的項目都會考慮。

上半年，公司合同銷售額只完成全年的四成，集團首席運營官朱國強指出，雖然上半年銷售情況似乎落後於全年目標，但集團並非千億房企，推盤的節奏和時間上有既定安排，有信心可達成全年銷售目標。