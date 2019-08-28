大新銀行料下半年淨息差續受挑戰　需時檢討樓按回贈安排

大新銀行（2356）上半年純利微升0.6%至13.5億元，惟淨息差大幅下跌19個基點至1.9厘。大新銀行董事總經理王祖興表示，預料下半年淨息差仍將面臨一定挑戰。問及會否跟隨調低樓宇按揭轉按的現金回贈時，他回應指目前樓市較波動，該行仍然需時觀察。

倘美國續減息息差將迎挑戰

王祖興出席記者會時指，今年上半年港元拆息波動，而市場對優質貸款的競爭劇烈，均對淨息差形成壓力，若然美國於下半年繼續減息，估計淨息差將面臨挑戰，期望透過調整貸款及存款組合減輕資金成本壓力。大新金融執行董事王伯凌補充指，預期下半年息差大致平穩，與上半年大致相若。

此外，有報道指恒生銀行（0011）將於下月起將樓按轉按回贈削減至0%。王祖興表示，現時樓市偏向波動，二手樓價雖有所回調，惟一手樓銷情仍然熾熱，認為仍需多觀察一段時間，才可因應樓市走向決定是否下調轉按回贈。

本港經濟下半年面臨重重挑戰，惟大新銀行管理層稱，暫未觀察到中小企還款能力轉差。（資料圖片）

中小企貸款質素暫未受影響

面對中美貿易戰及社會紛爭持續，政府近日多番警告下半年本港經濟有機會步入衰退，有本地大行今早率先推出措施支援中小企。王祖興表示，該行一直支持本地中小企發展，營運70多年未曾「落雨收遮」，現正研究推出針對中小企的措施，並會密注留意客戶需要，但由於整體貸款需求轉弱，估計全年貸款增長僅得低單位數。

王伯凌則指，近日本地局勢對零售及餐飲業打擊較大，而該行的企業客主要從事製造業及貿易，較不受本地因素影響，整體貸款質素未有轉差迹象。本港經濟下行，問及該行是否有裁員計劃時，王祖興指無意縮減人手，未來會繼續在數碼化等方面加大投入。