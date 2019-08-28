滙豐出招推三項措施支援中小企　向部分貸款客退回6個月利息

中美貿易戰繼續升溫，加上示威浪潮曠日持久，政府預料下半年本港經濟可能步入衰退，並於早前推出總值191億元的紓困措施。本地龍頭大行滙豐銀行宣布，推出3項支援香港中小企的措施，包括向兩項政府貸款計劃下的客戶退回6個月利息、延長擔保費資助優惠期，及減免電子錢包「PayMe」商用版的交易費。

利息退款上限為2萬元

滙豐表示，期望支持香港中小企在經濟不明朗的環境下，應對貿易及零售放緩帶來的挑戰，將向「中小企融資擔保計劃」及「中小企信貸保證計劃」的貸款客戶，退回今年3月至8月共6個月的利息，每名客戶退款上限為2萬元。相關客戶無需提交申請，退款最快可於9月底存入戶口。

該行同時宣布，延長「中小企融資擔保計劃」的擔保費資助優惠，成功於該計劃下新申請貸款的滙豐客戶，可獲首年擔保費全額及第二年半額資助，資助優惠期延至2022年6月底，每名客戶資助上限為5萬元；此外，滙豐表示將下調旗下電子錢包「PayMe」商用版「PayMe for Business」的交易費，由1.5%減至0.75%，由9月2日至12月31日止。

滙豐香港工商金融主管趙民忠指出，中小企是香港經濟命脈，佔本地企業數目超過98%，僱用人數佔全港就業人數約45%，故此在此艱難時刻，特別推出三項全新措施，希望與中小企客戶同行。