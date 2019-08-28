陳德霖稱按證公司開始物色購買基建貸款　日後將作證券化

自1997年成立至今按揭證券公司，除了為「上車一族」提供按揭保險計劃，近年亦推出逆按揭、香港年金等退休產品。金管局總裁陳德霖表示，按證公司今年起開始向銀行物色及收購基建貸款，以作日後證券化之用，相信可協助銀行更有效運用資金。

料基建貸款證券化有助銀行資金回籠

陳德霖於金管局網站發表網誌，透露按證公司在向銀行購買基建貸款後，會先行「庫存」有關貸款，備作日後證券化之用。他認為，由於基建貸款周期長，銀行往往會在項目落成前將貸款出售，令資金早日回籠，但在實行上難度不低，故此需要更簡單、更容易的方式讓投資者參與，而解決方案就是將一籃子基建貸款證券化。

陳德霖相信，此舉將推動基建債務融資市場的發展，促進資本更有效地流入基建項目，協助銀行更有效運用資金，並專注於其最擅長的業務，即於在項目綠地階段（即建設初期）發出貸款、在棕地階段退出，而不是將資金鎖定在某筆長期貸款上。

他又提到，按證公司自成立至今已發行共值4,000億港元的債券，涵蓋多個幣種，期限由3個月至30年不等，除稅前溢利累計151億港元，而去年展開的香港年金業務亦有望錄得不俗回報，相信可持續為香港金融市場的穩定與發展發揮作用。

傳金管局投資澳洲地產項目

此外澳洲媒體The Australian報道，指出金管局據買入悉尼地產項目Wynyard Place的25%權益，若以18億澳元作估值，涉資為4.5億澳元。惟報道指出，18億澳元估值是2年前AMP Capital買入該項目50%權益時的估值。

就有關報道，金管局發言人回《香港01》查詢時指出﹕「 我們不評論外匯基金投資的詳情。」