中生製藥中期純利升5.8%至14.4億人幣　次季派息2港仙

中生製藥（1177）公布6月底止中期業績，股東應佔盈利按年升5.8%，至14.44億元（人民幣．下同）；每股基本盈利11.47分，派季度股息2港仙，連同首季派息2港仙，上半年合共派息每股4港仙。

公司又指出基本溢利為16.7億元，按年增加20.5%。

期內，收入按年升28.8%，至125.3億元。撇除因收購北京泰德24%權益而產生之新增可識別無形資產攤銷費用；以及權益投資及金融資產之未實現公允價值利潤和虧損之影響，股東應佔基本盈利為16.7億元，按年增長20.5%。

截至6月底，肝病用藥之銷售額約32.9億元，佔集團收入的26.3%。抗腫瘤用藥銷售額25.7億元，佔集團收入的20.5%。心腦血管用藥銷售額近17億元，佔比為13.5%。鎮痛藥之銷售額10.3億元，佔比8.2%。

研發開支16.3億元

於第2季度內，集團獲得臨床批件7件、生產批件8件及一致性評價獲批3個、申報臨床2件、一致性評價申報8個及申報生產2個。已累計有臨床批件、正在進行臨床試驗和申報生產的在研產品共459件，其中抗病毒及肝病用藥37件、抗腫瘤和腫瘤輔助用藥195件、呼吸系統用藥28件、抗菌素32件、心腦血管用藥48件，骨科及鎮痛藥23件及其他類用藥96件。

期內，研發開支16.3億元，佔集團收入的13%。