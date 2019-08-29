【收市總結】藥股發力港股午後由跌轉升　香港電視績後曾大插2成

港股今日出現終極「死亡交叉」，波幅明顯擴大，一度失守25400點，但是中方透露中美雙方保持接觸，加上醫藥股及友邦保險（1299）造好，帶動大市午後由跌轉升，更企穩25700點收市。

不過個別上市公司在公布業績後，股價表現相當失色，其中香港電視（1137）曾大跌逾2成。

恒生指數收市報25703點，升88點；國企指數收市報9992點，升11點，成交額為788.67億元。

日清績後曾大跌一成

港視在中午公布中期業績，半年虧損1.55億元，較去年擴大，加上下調今年訂單總商品交易額目標，拖累公司股價午後曾低見3.45元，跌20.1%，收市報3.71元，跌14.1%。同樣在中午收市後公布中期業績的日清食品（1475），曾低見6.15元，跌幅達一成，收市報6.4元，跌6.3%。

另一間在公布中期業績後而大跌的公司為蒙牛乳業（2319），曾但見30.45元，收市報31.5元，跌5.8%。

地產股今日亦普遍向下，九龍倉置業（1997）跌1.4%，收市報42.45元，長實集團（1113）跌0.8%，收市報54.55元。

中生製藥升一成表現冠藍籌

不過今日藥股表現突出，其中中國生物製藥（1177）更成為今日表現最佳的藍籌股，收市報11.62元，升9.4%，石藥集團（1093）升4.4%，收市報16.18元。

重磅股友邦及騰訊控股（0700）今日亦高收，友邦收市報76.65元，升1.7%，騰訊則重上320元，收市報320.2元，升0.4%。

公用股亦獲得投資者追捧，中電控股（0002）抽升3.5%，收市報82.35元，電能實業（0006）升1%，收市報53.45元。