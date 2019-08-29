香港電視減慢開店步伐　王維基：市民消費意欲跌　公司要保存實力

香港電視（1137）中期虧損擴大至1.55億元，公司指出，受累大環境經濟的影響，如中美貿易戰及香港內部政治因素，將全年訂單總商品交易額（GMV）目標由32億元下調到27.5億元，同時由原本打算開至120間O2O體驗店，下調至65間。

香港電視主席王維基於業績會上指出，公司主力是做網購民生相關類產品，所受的影響理應較少，但市民消費意欲的確下跌，現在公司要保存實力，所以有關目標需要調低。對於香港政治問題，他只提到，「任何政治問題最後都會影響經濟」。

王維基提到，自己一向做生意都成功搶到現有市場持份者的市佔率，即使面對大環境不理想，但公司只要做好自己的服務，一樣可在市場上有增長，「投資香港電視，就是買香港網購業能否在未來幾年佔整個零售市場的2至3成」。

王維基表示，即使大環境不理想，但只要做好自己，公司在市場一樣有增長。﹙梁鵬威攝﹚

計劃2021年前EBITDA轉正

公司已在屯門啟用第4個物流倉，他相信，4個物流倉足以應付香港的需求，沒有計劃再加開新倉庫。

公司在業績報告提到，公司計劃在2021年前EBITDA轉正，王維基指，目標做到每日25,000張單，而物流成本佔GMV的13.5%，公司即可做到轉正目標。他指，雖然現時公司還有可能蝕多兩年錢，但公司財務穩健，資金仍充裕，所以沒有任何融資的需求。