阿根廷宣布外匯管制　獲IMF力撑　企業購匯前需得到央行批准　

近期政經局勢處於困局的南美大國阿根廷，其央行在周日宣布實施外匯管制，以限制國民及企業購買外幣。就於阿根廷政府的決定，國際貨幣基金會（IMF）表示支持。

據新措施阿根廷企業要得到央行批准，方可以在外匯交易市場購入外幣，再將款項匯出國外。該國政府指出，有關安排可以確保經濟正常運作。至於個人外幣交易，央行不會對個人從外幣賬戶內提取外幣設限，可是限制個人購買外幣，每月為1萬美元。同時出口商不可以囤積外幣。

就阿根廷政府的新安排，IMF於聲明內指出對該國政府資金管理賬作分析後，認同該國有需要透過上述措施以維持經濟穩定。

IMF去年曾向阿根廷政府提供備用信貸

阿根廷的高通脹問題一直揮之不去，為求壓抑通脹當地央行連番加息，亦未見成效。為了穩定投資者信心，去年IMF宣布向該國政府提供逾570億美元備用信貸，市況回復平靜。

可是上月初該國總統初選，反對派候選人費爾南德斯領先現任總統馬克里，外界擔心一旦費爾南德斯上場，將會重推過去保護主義性質較高的政策，觸發資金從阿根廷股﹑匯及債市中撤出，為求穩定匯價，該國央行在上周五曾出手干預，導致外匯儲備大減。該行央行指出目前外匯儲備為570億美元，可是有報道引述該國財政部官員指出，外匯儲備只有541億美元。