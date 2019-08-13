阿根廷遭遇股匯雙殺：股市閃崩30%　匯率狂貶36%

阿根廷一場總統選舉導致整個國家股市和匯市全線崩盤，股市閃崩30%，匯率則狂貶36%。資料顯示，短短不到兩個小時，阿根廷比索兌美元一度跌約36%，刷新盤中歷史低點至61.99比索，令其進一步成為今年新興市場表現最差的貨幣。現跌幅有所收窄。為什麼會崩盤的如此厲害？

阿根廷現任總統馬克裡初選大敗是導致這次暴跌的根本原因。在8月11日結束的大選初選中，阿根廷現任總統馬克里（Mauricio Macri）落後反對派候選人費爾南德斯15個百分點。這讓馬克里在10月份正式大選中謀求連任的困難再次增加。



據報道，高盛經濟學家Tiago Severo在公開發表的研報中稱，阿根廷國內外投資者都對初選結果感到失望，持續惡化的市場情緒和由此帶來的金融狀況收緊，可能在未來幾天和幾周繼續對阿根廷脆弱的經濟施壓。美銀美林也認為，阿根廷本幣、股市及債市的拋售潮還沒到停止的時刻。

另外，股市也崩盤了30%。阿根廷主要股指Merval指數暴跌超30%，金融和能源股跌幅居前。另外在美股上市的阿根廷企業，股價也瞬間崩盤。其中，阿根廷電信（TEO.US）暴跌31%。阿根廷最大水泥生產商Loma Negra（LOMA.US）跌近60%。加利西亞金融（GGAL.US）跌超50%，Marco銀行（BMA.US）跌超50%，在美上市的Global X MSCI阿根廷ETF最深跌28.9%，恐將創歷史上最大單日跌幅。