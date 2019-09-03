永明金融推可扣稅延期年金　主打非保證年金「可增無減」

延期年金的扣稅安排已於4月生效，與強積金自願性供款共享6萬元的扣稅額，引來多間保險公司加入戰團。永明金融宣布推出旗下首隻合資格延期年金（QDAP）「豐碩延期年金計劃」，內部回報率（IRR）最高可達4.34厘，而且非保證每月年金保證可增無減。

每年內部回報率最高達4.34厘

根據介紹，該計劃在保費繳付期、年金開始年齡及年金期3個項目上設有多個選項，可選擇在50歲、55歲、60歲、65歲、70歲、75歲或80歲開始收取每月年金款項，年金期最低10年，最多則直至投保人100歲。以一名45歲非吸煙男性為例，若年金期為直至100歲，IRR將為2.56厘，而保證年金總額佔每月年金至少一半，每年總內部回報率最高可達4.34厘。

此外，新計劃的非保證每月年金部分乃以累積歸原紅利支撑，將於第3個保單周年起每年公布一次，一經公布即會於保單內累積，意味日後的非保證年金款項不會減少，而只會增加或持平。

永明金融人壽及康健首席產品總監李玉麒表示，新計劃提供的多元化選項在QDAP市場少有，其靈活性符合香港人的退休需要。她又指，隨着人均壽命延長，通脹壓力難免對退休人士的生活開支造成挑戰，而新計劃以累積歸原紅利支撐非保證每月年金，而非市面上常見的終期紅利，可為客戶提供更平穩及可預期的退休入息，有助應對物價按年上漲所帶來的影響。