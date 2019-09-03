【中國經濟】瑞銀再次下調GDP預測　今年增長6%

中美貿易摩擦在8月內第二次升級。8月23日，美國宣布對幾乎所有中國對美出口商品額外加徵5%的關稅，以回應此前中方針對美國加徵額外關稅所採取的反制措施。

瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤對此也發表相關評論指，瑞銀的基準預測情形是中美雙方在2020年美國大選前無法達成貿易協定，但同時貿易摩擦也不會進一步升級。但是，貿易摩擦進一步升級的風險依然較大，這會給經濟增長帶來更大的下行壓力。當前預測面臨的下行風險還包括國內資本開支大幅下跌、失業率大幅上升、房地產市場下行幅度超預期等。

今年GDP增速保持在6%

瑞銀預計最近的額外加徵5%的關稅升級將在未來12個月內拖累中國GDP增速40個基點以上，且對經濟增長的衝擊將集中體現在2019年四季度和2020年一季度。該行預料政策會進一步寬鬆，並預料2019年中國GDP增速將保持在6%﹙舊預測6.1%﹚，2020年放緩至5.5%﹙舊預測︰5.8%﹚。

人行今明兩年再降準100個基點

此外，他預期，貨幣政策有望進一步放鬆，包括中國人民銀行可能在今年和明年分別再降準100個基點，政府加強對基建投資的融資支持、可能提高或提前下發地方政府專項債券發行額度，並加大對就業的支持、完善社會保障體系等。

近期的貿易摩擦升級和增長放緩將加劇人民幣貶值壓力，但瑞銀預計中國人民銀行將繼續謹慎管理人民幣對美元匯率，2019年底人民幣對美元匯率為7.2、2020年底為7.3，且雙向波動性增加。