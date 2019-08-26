瑞銀︰不宜視金融危機降臨而大減股票持倉　操作取決5大因素

中美貿易戰升溫，環球股市再次大跌。瑞銀全球首席投資總監Mark Haefele稱，調降投資組合的風險水準，將股票配置下調至減碼，以降低政治不確定性嚗險。但他同時提醒投資者，不宜按照典型的衰退情景或又一輪金融危機來臨的情景來大幅減碼股票。

瑞銀認為，美國能夠避免在2020年陷入衰退，但建議調降投資組合的股票配置水平。﹙路透社﹚

減倉股票 加碼債匯

報告指，中美貿易爭端再度升級，令全球經濟與市場面臨的風險上升。瑞銀依然認為，在美國聯儲局進一步寬鬆貨幣政策以及強勁的消費者支出支持下，美國能夠避免在2020年陷入衰退。該行估計，所有額外增加的關稅對美國經濟的直接影響應該很小，然而這將導致全球經濟和市場的下行風險上升。

因此，調降投資組合的風險水準，將股票配置降至減持，以降低政治不確定性嚗險（風險敞口）。但瑞銀仍建議，加碼信用債和外匯市場的套利策略，這些策略將受益於低增長環境下的央行寬鬆舉措。

減碼股票、實施避險對沖、加碼債匯策略的組合，使得投資組合的風險接近中性。

瑞銀同時建議，加碼信用債和外匯市場的套利策略。﹙路透社﹚

料央行寬鬆及財政擴張措施陸續推出

當前，瑞銀提醒投資者不宜按照典型的衰退情景，或又一輪金融危機來臨的情景來大幅減碼股票，又認為目前的情況有所不同。

該行指出，雖然美國總統特朗普只要一篇推文說他準備結束貿易戰，就能夠觸發股市大漲，進而改變風險回報的概率權重，但基本面因素表明即使瑞銀的風險情景成真，也不應該基於股票大跌而進行佈局。在傳統的經濟周期，當全球增長放緩由製造業擴散至服務業，再加上地緣政治風險，意味著應該大幅度減碼股票。而在典型的周期末段，央行調高利率以抑制通膨，進而抽走銀行體系的流動性。

然而，如今的通脹水準溫和，而且政府債券孳息率已位於歷史新低。當退休基金以及其他資產管理者在未來幾個月對投資組合進行再平衡時，能夠取代股票的選擇其實不多。同時，可以預見央行寬鬆及財政擴張措施將陸續推出。因此即使製造業放緩蔓延至其他經濟部門，該行仍認為，股票下跌15%比下跌逾25%的可能性更高。相較於持有長期觀點的投資者，試圖等待完美時間點來逢低入市的投資者，可能會導致其投資組合承受更大的損失。

市況轉差，市場反而預視央行寬鬆及財政擴張措施將陸續推出。﹙路透社﹚

如何反應 視乎五大因素

中美近日突加碼互徵關稅，上周五，中國與美國分別宣佈向對方出口商品加徵關稅。特朗普周五市場收盤後，自10月1日起，對2,500億美元中國輸美商品已加徵的關稅稅率從25%提高至30%。而且，對餘下3,000億美元尚未被納入關稅範圍中國商品的關稅稅率將由此前公佈的10%上調至15%，9月1日起對其中將近一半的中國商品開始實施此項關稅，餘下則由12月15日起生效。

面對如此局勢，瑞銀指，投資者需要對不斷變化的形勢及時做出反應，考慮因素包括白宮發出的信號、中國的應對之策、市場反應、政策回應及經濟數據。其中，就白宮發出的信號，瑞銀直言，美國總統特朗普態度改變之快有目共睹，臨時決定再度達成貿易休戰也不是不可能。因此投資者必須靈活應對。

至於中國的應對之策，瑞銀稱，此前中國對美國採取的應對措施都沒有導致衝突升級。該行認為中國將避免對周五的貿易局勢發展倉促做出反應。但如果美國落實提議的加稅舉措，中國似乎也已經做好相應反制的準備。