施永青﹕政治因素對樓價影響更大　攬炒將波及多個行業

香港社會就政府提出「逃犯條例」修訂進行近3個月示威，期間香港樓價尚未見明顯調整。中原集團主席施永青於活動後表示，即使政治氣氛不明朗的確對樓市帶來影響，惟受到政府過去推出的樓市辣招，令眾多有樓人士為求避免付辣稅，而不會賣樓套現，導致二手市場淡靜，市場供應減少情況下，樓價難下跌。

他相信，現時政治及經濟環境都差，未來樓市會向下，由於政治暫時未見有冷卻，政治因素已經比經濟因素影響更大。不過，他未有給出預計下跌幅度，始終有樓人士仍未去到恐慌性賣樓階段，「其實我由佔中之後都係唔睇好樓市，但原來好多人賣樓之後，最後都係買唔返。」

示威者或要懂得轉彎 問題才會解決

對於政治環境，他又以「大船」比喻政府，「小船」比喻示威者，指出兩隻船有機會對頭撞在一起，如果不希望相撞，只有其中一方可以轉彎。不過，大船體積較大，轉彎較難，小船體積較細，轉彎較容易，最後可能要小船轉彎才可避免相撞，意即示威者有可能要減少訴求才可令整件事和平解決。

他特別提到，現在很多年輕人希望與政府一起「攬炒」，雖然這方法會令到香港很多資產蒸發，富人或者受影響，但同時很多行業已受到影響，就好像飲食、酒店、零食、地產代理行業，影響很多人生計。

暫未有裁員計劃 但中原員工明年凍薪

他指，中原最近兩個月已經處於虧損，8月中原的營業額已下跌6成，縱使暫時未有裁員計劃，但如果大環境仍不明朗，有可能要裁員節省成本，而明年中原員工應該不會加薪。

另外，中原與多間小型代理行合作開發House730，該網上平台可結合多間代理行的樓盤資訊，令客人更容易從網上得到睇樓資訊，但相信代理中介業不會被科技完全取代。